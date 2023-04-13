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Giriş Tarihi: 13.4.2023 12:02 Son Güncelleme: 13.4.2023 12:29

Falakacı kocaya 2 yıl hapis

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T. hakkında mahkeme kararını verdi. Eziyet suçundan beratına karar verilen Erkan T, müstehcenlik suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Falakacı kocaya 2 yıl hapis

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde oturan kargo şirketi çalışanı Erkan T, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarına kelepçe takarak falakaya yatırdı.

O anları ise kayda alan evli ve iki çocuk babası Erkan T'nin falaka teklifinde bulunduğu kadınlardan birinin ihbarı üzerine önce hakkında soruşturma daha sonra dava açıldı. Kayseri 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erkan T'nin eşine eziyet çektirme ve müstehcenlik suçlarından cezalandırılması istendi. Davanın son duruşmasına katılmayan Erkan T, hakkında kararını veren mahkeme heyeti, Erkan T hakkında eşe eziyet çektirme suçundan beraat verilirken, müstehcenlik suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

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Falakacı kocaya 2 yıl hapis
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