Falakacı kocaya 2 yıl hapis

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde oturan kargo şirketi çalışanı Erkan T, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarına kelepçe takarak falakaya yatırdı.

O anları ise kayda alan evli ve iki çocuk babası Erkan T'nin falaka teklifinde bulunduğu kadınlardan birinin ihbarı üzerine önce hakkında soruşturma daha sonra dava açıldı. Kayseri 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erkan T'nin eşine eziyet çektirme ve müstehcenlik suçlarından cezalandırılması istendi. Davanın son duruşmasına katılmayan Erkan T, hakkında kararını veren mahkeme heyeti, Erkan T hakkında eşe eziyet çektirme suçundan beraat verilirken, müstehcenlik suçundan ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.