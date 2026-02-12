Falcı Ünlücan bu kez tehdit ve hakaretten yargı karşısında: 2 milyon 200 bin TL’lik yüzük krizi hakaret davasına dönüştü

İsviçre'de yaşayan ve kuyumculuk yapan 55 yaşındaki İlkay Aksoy, aracılar vasıtasıyla Sevgin Mükerrem Ünlücan ile tanıştı. Bir süre sonra Ünlücan, Aksoy'un kuyumcu olduğunu öğrenerek kendisinden altın yüzükler istedi. Ayrıca Ünlücan'ın, Aksoy'a "Sende büyü var, bozulması lazım" diyerek paralar almaya başladığı iddia edildi.

2 MİLYON 200 BİN TL'LİK YÜZÜK ARAYI BOZDU

İkilinin arası, 10 karatlık bir pırlanta yüzük meselesi sebebiyle açıldı. Aksoy'dan, Ünlücan'ın yakını Serdar Gürel aracılığıyla bir müşteri için pırlanta yüzük ticaretinde aracı olması istendi. Taraflar 50 bin dolarlık kaparo karşılığında anlaştı ancak beklenen ödeme yapılmadı. İddiaya göre Aksoy, üç gün boyunca Ünlücan'ın evinde zorla tutuldu ve 50 bin doları bizzat ödemesi için baskı gördü. Bir yolunu bularak evden kaçan ve İsviçre'ye giden Aksoy, Serdar Gürel'e açtığı davayı kazandığını vurgulayarak, "Bunların çete olduğunu sonradan öğrendim. Ailemle beni tehdit etti" diyerek şikayetçi oldu.

MESAJ DÖKÜMÜ HAKARETİ BELGELEDİ

Soruşturma dosyasına giren delillere göre Ünlücan'ın, İlkay Aksoy'a WhatsApp üzerinden gönderdiği ses kayıtlarında ağır hakaretler ettiği tespit edildi. İddianamede yer alan dökümlere göre Ünlücan'ın Aksoy'a, "Seni gördüğüm yerde döveceğim, seni anandan doğduğuna pişman edeceğim" şeklinde tehditlerde bulunduğu belirlendi. Savcılıkta ifade veren Sevgin Mükerrem Ünlücan, ses sanatçısı olduğunu ve ses kayıtlarının kendisine ait olduğunu itiraf etti. Ancak savunmasında, Aksoy'un evinde kaldığı dönemde 110 bin TL parasının çalındığını ve bu hırsızlıktan Aksoy'u sorumlu tuttuğu için bu sözleri "ağır tahrik altında" sarf ettiğini ileri sürdü.

MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI

Savcılık iddianamede tehdit ve hakaret suçlamarından Ünlücan'ın 9 aydından 4 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son celsesinde şikayetçi İlkay Aksoy ifade verdi. Aksoy, Ünlücan'ın kendisini "yaşam koçu" olarak tanıttığını, büyü bozma bahanesiyle paralar istediğini ve kendisini evinde zorla alıkoyduğunu yineledi. Mahkeme, savunması henüz alınamayan sanık Sevgin Mükerrem Ünlücan hakkında, serbest bırakılmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

2021'DE "YAŞAM KOÇUYMUŞ"

Sevgin Mükerrem Ünlücan, 3 Kasım 2021 yılında Işıl Avşar'ı 625 bin 650 lira dolandırdığı gerekçesiyle gündeme gelmişti. "Yıldızname bakma" vaadiyle işlenen bu suçtan dolayı 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ünlücan, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. O dönem kendisini "Yaşam koçuyum, terapi uyguladım" diyerek savunan Ünlücan'ın bu cezası kamuoyunda geniş yankı bulmuş, haberi ise kamuoyuna SABAH duyurmuştu.