Falezlerde facia

Antalya'da yaşayan Hüseyin Boran Karabulut (18) ve Yağmur Z. (16), önceki akşam Muratpaşa ilçesinde falezlerde alkol alarak eğlenmeye başladı. Ancak iki genç, alkolün de etkisiyle bir süre sonra 20 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Yağmur Z.'nin yardım çağrısını duyan bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Devreye giren deniz polisi, bilincini kaybeden genç kızı botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü. Buradan da ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olan, omuriliği de zarar gören genç kız hastanede, yanında arkadaşı Hüseyin Boran Karabulut'un da bulunduğunu söyledi. Olay yerine sevk edilen dalgıçlar denize düştüğü belirlenen Karabulut'un cansız bedenine ulaştı. Karabulut'un babası Aydın Karabulut, "Yağmur hemen söyleseydi, oğlum kurtulurdu" dedi.