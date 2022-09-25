Haberler Yaşam Haberleri Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar
Giriş Tarihi: 25.9.2022 21:51 Son Güncelleme: 25.9.2022 21:51

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu son maçında Faroe Adaları’na konuk oluyor. Lüksemburg maçında aldıkları 3-3’lük beraberlikle B Ligine yükselmeyi garantileyen ay yıldızlı millilerimiz grubun son maçını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Milli maç canlı yayınını izlemek isteyen futbolseverler ise yoğun olarak “milli maç hangi kanalda - Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan “25 Eylül milli maç hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?” sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grupta başarılı performanslar gösteren A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maçında Faroe Adaları'yla kozlarını paylaşacak. Grubun zirvesinde yer alan ay yıldızlılar B ligine yükselmeyi garantilese de son maçı da galibiyetle kapatmak için yeşil sahaya çıkacak. Milli maç canlı yayın bilgilerini öğrenmek isteyen futbolseverler "milli maç hangi kanalda - Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Milli maç canlı yayın izle bilgileri ve milli takım ilk 11 bilgileri şöyle;

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ İLK 11'LER

TÜRKİYE XI: Altay, Zeki, Kaan, Ozan, Eren, Berkan, Ferdi, Yunus, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

  • UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maç 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT1 ekranlarında naklen yayınlanacak.
Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle milli maçı TRT1 canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

FAROE ADALARI-TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında yarın Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, grup maçlarını galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Torsvollur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu İrfan Can Kahveci ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

Kuntz, grup maçlarını Faroe Adaları galibiyetiyle tamamlamak istediklerini belirterek, "Burada Faroe Adaları Teknik Direktörü bizim takımımızdaki gelişmelerden çok iyi haberdar olmuş. Savunma oyucularımızla ilgili yaşadığımız problemini biliyor. Bununla ilgili değerlendirmesini yapmıştır. İdmanda Ozan'ın bizimle olup olamayacağını göreceğiz. Aramızda yeni oyuncularımız var. Cenk geldi, Cenk daha önce bizimle olmuştu. Ravil bizim için yeni, Ümit Milli Takım'da oynadığı için nasıl oynadığımızı biliyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Haziran ayındaki maçlarla kıyasladığımızda sakat oyuncuların sayısı 11'e yaklaştı. Yarın için bunun bize etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yarın iyi bir oyun çıkartarak galibiyet almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

İRFAN CAN KAHVECİ: "LÜKSEMBURG MAÇINDAN SONRA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci de grup karşılaşmalarını Faroe Adaları galibiyetiyle tamamlamak istediklerini söyledi.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

İrfan, Lüksemburg beraberliği nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Lüksemburg maçından sonra çok üzüldük, her maça aynı motive ile kazanmak için çıkıyoruz. Maçtan sonra hatalarımızı hocamız gösterdi. Ders çıkardık, inşallah son maçımızı buradan kazanarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın sentetik sahada oynanacak olması hakkında ise, "Daha önce de sentetik sahalarda oynadık. Bizi çok etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece sentetik sahada maçtan çıktıktan sonra biraz ağrılar oluyor. Biz her türlü şarta hazırız. İnşallah yarın son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

İrfan, basın toplantısından ayrılırken, Faroe Adaları'nın sessiz yönünü çok sevdiğini de sözlerine ekledi.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar

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Faroe Adaları - Türkiye milli maç hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte tüm detaylar
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