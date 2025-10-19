Faslı çifte 4 gün boyunca cehennemi yaşattılar

İstanbul Eyüpsultan'da inşaat halindeki binanın penceresinden kendini aşağı atıp yardım isteyen Faslı kadın A.H. (30) ve aynı dairede elleri ve ayakları bağlı şekilde tutulan nişanlısı H.R. (29) Gasp Büro Amirliği ekiplerince kurtarıldı. İstanbul'a turist olarak gelen çiftin ülkelerine dönmek üzere anlaştıkları kişilerce fidye için 4 gündür rehin tutulduğu öğrenilirken bir şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın, Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Ardından pencereden atlayan kadını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın birinci katından atlayarak hafif yaralanan kadına ilk yardımda bulundu. Fas uyruklu A.H.'nin ifadeleri üzerine binaya giren polis, A.H.'nin nişanlısı H.R.'yi elleri ve ayakları bağlı şekilde bir odada buldu. Kurtarılan H.R. ve nişanlısı A.H., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken inşaatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, kama olarak tabir edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Turist olarak İstanbul'a geldiğini söyleyen nişanlı çift, polis merkezindeki ifadelerinde Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen kişilerce kaçırıldıklarını ve 4 gündür elleri ve ayakları bağlanarak rehin tutulduklarını anlattı. Mağdurlar, şüphelilerin ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye istediğini belirtti.Çalışmalar neticesinde olay yerinden kaçan Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kaçırılan Faslı çifte ait 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Z.Ş. tutuklandı.