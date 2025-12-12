Faslı şehidin toprağı ülkemize emanet

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan emekli Adnan Güler ve eşi Nergül Güler, 15 Temmuz şehitlerine vefa borcunu ödemek ve helallik almak üzere şehitlerin kabrini ziyaret etmeye karar verdi. 2019 yılında Yozgat'a oğlunu ziyarete giden Güler'in aklına şehit mezarlarını ziyaret etmek geldi. Daha sonra da Yozgat'taki 8 şehidin kabirlerini ziyareti etti. Güler, daha sonra çevre ilçelerdeki şehit mezarları ve Niğde'nin Bor ilçesindeki Ömer Halisdemir'in kabrine gittiğini söyledi.

49 şehre giden Güler, 252 15 Temmuz şehidinin mezarını ziyaret ettiğini bildirdi. SABAH'a konuşan Güler, "Bu ziyaretleri sırasında İstanbul ve Ankara hariç 100'ü aşkın şehit mezarından toprak aldım. İstanbul ve Ankara'da şehit düşen kardeşlerimiz şehitlikte oldukları için ve yanlış da anlaşılmamak için izin alıp o şekilde kabirlerinden toprakları alacağım" dedi.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Güler, darbe girişimi gecesi İstanbul'da şehit olan Faslı Cevad Merrun'un (Jaouad Merroun) ülkesinde bulunan kabrine gidemedi. Bunun üzerine 15 Temmuz Derneği de heyetle Fas'a giderek Merrun'un kabrini ziyaret etti. Ziyarette Faslı şehide ait kabir toprağı da alındı. Türkiye'ye getirilen toprak Güler'e teslim edildi. SABAH'ın telefonla ulaştığı anne Asiye Merrun, "Oğlum Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyordu. Benim 5 çocuğum var, eğer benzer bir durum olursa hepsini şehit olana kadar mücadele etmeleri için Türkiye'ye gönderirim" dedi.