Fatih 39 gündür kayıp! "İş görüşmesine gidiyorum" diyerek çıktı, bir daha dönmedi

İstanbul Eyüpsultan'da yaşayan 21 yaşındaki Fatih Duran, yaklaşık 6 haftadır her yerde aranıyor. 26 Aralık 2025 tarihinde Beylikdüzü'ne iş görüşmesine gitmek üzere Rami Cuma Mahallesi'ndeki evinden ayrılan gençten o günden bu yana haber alınamıyor.

"TELEFONU ARTIK TAMAMEN KAPALI"

Oğlunun hayatından endişe eden baba Ramazan Duran, Fatih'in liseden beri çalıştığını ve bir aydır iş aradığını belirtti. Çaresiz baba, yaşananları şu sözlerle anlattı, "Bir kargo şirketinde iş bulduğunu söyleyerek evden çıktı. 26 Aralık'tan beri kendisinden tek bir haber bile alamadık. İlk günlerde aradığımızda telefonu çalıyordu ancak artık tamamen kapalı. Polise kayıp başvurusunda bulunduk, oğlumu görenlerin veya yerini bilenlerin insaniyet namına bize yardımcı olmasını istiyoruz."