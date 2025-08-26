Fatih Belediyesi’nden vatandaşlara Boğaz’ın Manevi Muhafızları Türbe Gezisi düzenlendi

Fatih Belediyesi, vatandaşları İstanbul'un manevi iklimiyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen "Boğaz'ın Manevi Muhafızları Türbe Gezisi" yoğun ilgi gördü. Gezi kapsamında katılımcılar, İstanbul Boğazı'nı asırlardır koruduğuna inanılan manevi muhafızların türbelerini ziyaret ettiler. Aziz Mahmud Hüdayi, Beşiktaşlı Yahya Efendi, Yuşa Hazretleri ve Telli Baba türbeleri tek tek gezildi. Katılımcılar, bir yandan İstanbul'un derin tarihine tanıklık ederken diğer yandan da manevi atmosferin huzurunu yaşadı. Türbelerde yapılan ziyaretlerde dualar edildi, türbelerin tarihi ve kültürel önemi hakkında bilgiler aktarıldı.

ERGÜN TURAN, "MANEVİ MİRASIMIZI YAŞATIYORUZ"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, vatandaşların bu ziyaretlerden ve gezilerden memnun olduklarını belirterek, "Fatih, tarih boyunca yalnızca taş ve yapılardan ibaret bir şehir olmamıştır. Bu toprakların mayasında maneviyat vardır. Bizler de bu tür etkinliklerle hemşerilerimizi İstanbul'un manevi mirasıyla buluşturuyor, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kuruyoruz" dedi. Fatih Belediyesi yetkilileri, Kadın ve Aile Birimi tarafından düzenlenen ve toplumun tarihi, manevi değerlerine olan ilgiyi artırmayı hedefleyen bu tür programların devam edileceğini belirtti.