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Giriş Tarihi: 21.10.2022

Fatih Belediyesi’nin ‘Sıfır Atık’ çalışmalarına ödül

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Fatih Belediyesi’nin ‘Sıfır Atık’ çalışmalarına ödül
Fatih Belediyesi'nin "Sıfır Atık Geleceğe Hazırlık" mottosuyla hayata geçirdiği projeler yeni bir ödül daha aldı. Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde Fatih Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi ve Geri Dönüşüm Atölyesi "Atık Yönetimi" dalında ödüle layık görüldü. Törende Fatih Belediyesi'nin ödülünü İşletme Müdürü Fatih Erol, ekip arkadaşlarıyla birlikte aldı. "Sıfır Atık" bilincinin arttırılması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nde çocuklar geri dönüşüm ürünlerinin nasıl ayrıştırılıp, ne tür işlemlerden geçirildiğini yerinde inceleyerek, öğrenme imkanı buluyor, geri dönüşümün çevreye olan katkısının önemine varıyor.

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Fatih Belediyesi’nin ‘Sıfır Atık’ çalışmalarına ödül
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