Fatih Camii gül suyu ile temizlenip dezenfekte edilerek Ramazana hazırlandı!

Fatih'in İstanbul'un tarihi merkezi olduğunu Fatih Camisinin ise sembol olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan Camii'nin Temizlik sırasında açıklama yaparak Fatih'te yaklaşık 370 cami 65 türbe olduğunu, İstanbul'da en çok camisi olan ilçenin Fatih olduğunu söyledi.

Ramazan vesilesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da camilerin temizliğini yaptıklarını belirten Turan, "Bu 370 camimizin temizliği, özel Ramazan temizlikleri hem de gül suyuyla beraber Ramazan'a hazırlanması konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de şu anda Fatih Camisi'ndeyiz." dedi.

Turan, Fatih, tarihi İstanbul'un merkezi yani geçmişte İstanbul denilen yer olduğunu kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:"Birçok İstanbullu, İstanbul'da Ramazan'ı Fatih sınırlarındaki selatin camilerde ve diğer türbelerdeki hazireleri ziyaret ederek geçirmek istiyor. Bunun için de Fatih'te Ramazan diğer ilçelerden biraz daha farklı olarak hummalı bir şekilde hazırlık yapıyoruz. Bütün ekiplerimiz şu anda son hafta sahadalar. Dolayısıyla bir taraftan camiler ve türbelerdeki temizlik ve gül suyu hizmetimiz devam derken bir taraftan da bu sene Ramazan'ı Fatih'te biraz daha farklı karşılayalım istedik."

"RAMAZAN FATİHE YAKIŞIYOR"

Fevzipaşa Caddesi olmak üzere Fatih'in önemli noktalarında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Turan, "Yeni düzenlediğimiz Topkapı Meydanı, Hekimoğlu Ali Paşa Meydanı, Yavuz Selim Meydanı gibi yaklaşık 10'a yakın noktada da Ramazan'ı bu sene ışıklarla karşılamak istedik." diye konuştu.

Ergün, Fatih'te bu sene Ramazan'da şehrin 100 yıldır hafızasında olmayan ilk defa şu anda meydan olarak düzenledikleri Topkapı meydanında çok farklı etkinlikler yapacaklarını, bütün İstanbulluları Ramazan'da Topkapı meydanına davet ettiğini aktardı.

Tarih boyunca İstanbul'da Ramazan'ın karşılanmasının farklı etkinliklerle olduğunu kaydeden Turan, "Tabii ki Ramazan her şehre mutlaka çok yakışır ama gerçekten Ramazan Fatih'e bir başka yakışıyor. Onun için bütün Fatihli hemşerilerimizi ve bütün İstanbulluları Ramazan'da Fatih'imize bekliyoruz. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Tekrar gelecek olan Ramazan'ı ve onun peşinden gelecek olan bayramımızı tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN'IN İNSANLIK İÇİN BARIŞ VE HUZUR VE SELAMET GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Turan, Gazze, Filistin, Sudan, Yemen ve Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam coğrafyasının uzun dönemdir büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu belirterek "Sadece İslam coğrafyası değil, Ukrayna'da da büyük bir savaş var. Onlar da komşularımız, Ramazan'ın insanlık için barış, huzur ve selamet getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Ramazan'ın insanın kendisini arındırma ve diğerlerini anlama ayı olarak ifade edildiğini kaydeden Turan, "Güzel bir Ramazan, hayırlı bir Ramazan bize insanlığımızı hatırlatan, bizden farklı diğerlerini de hatırlatan bir ay olması itibariyle buna vesile olmasını diliyorum. Ramazan'ın güzellikleriyle beraber geçireceğimiz iyi bir ay diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

FATİH BELEDİYESİ RAMAZANA HAZIRLANDI

Fatih Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçenin her köşesinde yaşatmak amacıyla yürüttüğü hazırlık çalışmalarını tamamladı. Camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken, sosyal yardımlar artırıldı, iftar organizasyonları ve kültürel programlar planlandı. Fatih'teki selatin camileri başta olmak üzere toplam 365 cami ve mescitte detaylı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Camiler gül suyu ile kokulandırılırken, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmesi için gerekli güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı.

Ramazan ayı boyunca fırın, market ve gıda satışı yapan işletmeler zabıta ekiplerince denetlenecek. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi dağıtımları sürdürülürken, her gün 600 haneye sıcak yemek ulaştırılacak. Yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara evlerinde sıcak yemek hizmeti verilecek. Sosyal destek çalışmaları kapsamında Butik Fatih aracılığıyla çocuklar ve aileler için bayramlık kıyafet yardımı yapılacak. Ayrıca hastanelerde hasta yakınlarına iftar ikramında bulunulacak.

KÜTÜPHANELERDE İFTAR VE SAHUR İKRAMI YAPILACAK

Ramazan ayı boyunca Fatih Kütüphaneleri bünyesindeki Vatan, Merkez, Kalenderhane, Medrese Davutpaşa ve Topkapı kütüphanelerinde iftar ikramı yapılacak. Merkez Kütüphane'de ayrıca sahur ikramı da gerçekleştirilecek. Günlük yaklaşık 2 bin kişiye iftar ve sahur hizmeti sunulması planlanıyor.

Geleneksel iftar sofraları ve vefa iftarları kapsamında şehit ve gazi aileleri, yetimler ve sivil toplum kuruluşları ağırlanacak. İlçe genelinde tasavvuf müziği konserleri, mukabele programları ve kadınlara yönelik türbe ve cami ziyaretleri düzenlenecek. Meydanlar, caddeler ışıklamdırıldı. Topkapı Meydanı'nda stantlar kuruldu, etkinlik alanında söyleşiler, dinletiler, programlar düzenlenecek.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren müstesna bir dönem olduğunu belirtti.Turan, "Fatih, geçmişten günümüze Ramazan aylarını büyük bir coşku ve manevi atmosfer içinde yaşamış bir ilçedir. Bu kutlu ayın feyiz ve bereketini mahalle mahalle hissettirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan, bereketin ve paylaşmanın ayıdır. İhtiyaç sahiplerine destek olarak, iftar sofralarında buluşarak bu manevi atmosferi hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı. Ramazan ayında yapılan duaların başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Turan, Fatihli ve İstanbullu vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.