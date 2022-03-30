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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Fatih Merkez Kütüphanesi’nde açılış heyecanı

Fatih Merkez Kütüphanesi’nde açılış heyecanı
İstanbul'un, oturma kapasitesi en büyük kütüphanelerinden Fatih Merkez Kütüphanesi'nin resmi açılışı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek. Erdoğan'ın "Fatih'te Genç Projeler" programı kapsamında resmi açılışını yapacağı kütüphaneden 10 ayda 400 binin üzerinde öğrenci istifade etti. Fatih Belediye binasında 4 bin metrekare alanda oluşturulan, 50 bin kitabın bulunduğu kütüphane, 400 kişi ile İstanbul'un oturma kapasitesi bakımından en büyük kütüphanelerinin başında geliyor. 7/24 açık Merkez Kütüphanesi'nde gençlere ücretsiz ikramda da bulunuluyor. Koray TAŞDEMİR

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Fatih Merkez Kütüphanesi’nde açılış heyecanı
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