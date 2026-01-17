Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobil alev alev yandı

Sarıyer Rumeli Hisarı Kavşağı mevkisi Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen kadın sürücü Talim D. idaresindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otomobilin bir anda alev topuna dönmesi sonrasında yapılan İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir anda alev topuna dönen araç İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.