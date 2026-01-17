Haberler Yaşam Haberleri Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobil alev alev yandı
Giriş Tarihi: 17.01.2026 18:20

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobil alev alev yandı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde bir otomobilde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer Rumeli Hisarı Kavşağı mevkisi Anadolu Yakası istikametinde ilerleyen kadın sürücü Talim D. idaresindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otomobilin bir anda alev topuna dönmesi sonrasında yapılan İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir anda alev topuna dönen araç İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

