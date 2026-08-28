Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden atladı, yoğun bakımda

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden denize atlayan bir kişi ağır yaralı olarak botla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Dün yaşanan olayda denizden köprü üzerinde araçların durduğunu ve kalabalık oluştuğunu fark eden Eren Acar isimli vatandaş ile arkadaşı, başlangıçta köprüde film çekimi yapıldığını düşündü. İkili daha sonra bir kişinin köprü korkuluklarından sarkarak bir anda kendisini Boğaz'ın sularına bıraktığını gördü. Kafasında motosiklet kaskıyla atlayan kişinin suya düşmesinin ardından Acar ve arkadaşı hızla harekete geçti.

Olay yerine vararak suda hareketsiz halde bulunan kişiyi botlarına çıkaran Acar, en yakın iskeleye ulaştı. İskelede sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı kişi ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. Emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör