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Giriş Tarihi: 8.07.2026 11:04

Fatih ve Beyoğlu'nda otelleri mesken tutan yankesiciler yakalandı

İstanbul’da turistlerin yoğun olarak bulunduğu Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki otelleri mesken tutan yankesicilere yönelik operasyon düzenlendi. Otellerin restoran bölümlerinde yerli ve yabancı misafirlerin çanta, nakit para, döviz, ziynet eşyası ve pasaportlarını çalarak mağduriyet oluşturan 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih ve Beyoğlu’nda otelleri mesken tutan yankesiciler yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde üç ayrı otelde meydana gelen yankesicilik olaylarını aydınlatmak için güvenlik kamera kayıtlarını ve saha çalışmalarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin binlerce Avro, Dolar ve Pound'un yanı sıra altın takılar ile pasaportları çaldıkları belirlendi.

2 HIRSIZ TUTUKLANDI

Kimlikleri tespit edilen 14 suç kaydı bulunan F.Ö. ile 25 suç kaydı bulunan suça sürüklenen çocuk D.B., 6 Temmuz 2026 tarihinde Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Fatih ve Beyoğlu'nda otelleri mesken tutan yankesiciler yakalandı
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