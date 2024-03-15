Fatih’in mahkemesi artık muhteşem bir kütüphane

Nevmekan'lar ve açtığı onlarca kütüphane ile Üsküdar'ı bir kitah şehri haline getiren Üsküdar Belediyesi, ilçeye bir yeni kütüphane daha kazandırdı. Fatih Sultan Mehmet döneminde de inşa edilen ve "Fatih Mahkemesi" olarak bilinen tarihi bina Üsküdar Belediyesi'nce restore edildi. Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi olarak 2014'ten beri hizmet veren tarihi binanın yeniden hizmete açılış törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun yıılmaz ve çok sayıda edebiyat insanı ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ilçedeki ecdat yadigarı tüm tarihi eserlere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki beş yılda da milletimizin teveccühü bizden yana olursa yeni kütüphanelerin açılmasına, Üsküdar'daki halkımızın erişimine açık kitap sayısını artırmaya devam edeceğiz" dedi.