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Giriş Tarihi: 14.07.2026 21:41

Fatih'te 15 Temmuz'un 10. yılında "İrade Bizim, Zafer Bizim" programı düzenlenecek

Fatih Belediyesi ile İstanbul Valiliği iş birliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla anma programı düzenlenecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Fatih’te 15 Temmuz’un 10. yılında İrade Bizim, Zafer Bizim programı düzenlenecek
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Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirilecek programa vatandaşlar, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Fatih Camii'nden mehteran takımı eşliğinde başlayacak yürüyüşle katılacak. Yürüyüşün ardından Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek programda mehter konseri, ilahi dinletileri, anma etkinlikleri ve çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek.

Program kapsamında saat 21.15'te Mehmet Çevik "Kurtuluş Senfonileri" konseriyle sahne alacak. Saat 22.45'te Arslanbek Sultanbekov konser verecek, gece ise Ayasofya Hafızlar Topluluğu Korosu'nun dinletisiyle devam edecek. Program, 15 Temmuz gecesinin simgesi olan saat 00.13'te sela ve dua ile sona erecek.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Turan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "15 Temmuz, aziz milletimizin canı pahasına iradesini, demokrasisini ve vatanını koruduğu destansı bir direniştir. Aradan geçen 10 yıla rağmen o gece ortaya konulan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anacağımız bu anlamlı programda tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte Saraçhane Parkı'na davet ediyorum. Gelin, aynı ruh ve inançla bir kez daha 'İrade Bizim, Zafer Bizim' diyelim."

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#15 TEMMUZ

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