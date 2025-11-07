Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te 2 depoya 'oyuncak' operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira! Sosyal medyada viral olan...
Giriş Tarihi: 7.11.2025 11:58 Son Güncelleme: 7.11.2025 11:59

Fatih’te 2 depoya 'oyuncak' operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira! Sosyal medyada viral olan...

Fatih'te kaçak oyuncak satan 2 depoya operasyon yapıldı. Operasyonda yaklaşık 50 milyon lira değerinde oyuncak ele geçirilirken, oyuncakların bazılarının ise kanserojen madde içerdiği tespit edildi.

DHA Yaşam
Fatih’te 2 depoya ’oyuncak’ operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira! Sosyal medyada viral olan...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Fatih'te iki ayrı depoda gümrük kaçağı oyuncakların bulunduğunu belirledi. Depolara eş zamanlı düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON LİRA!

Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların bir kısmının çocuklara yönelik olduğu, bir bölümünün ise son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen, tanesi 30 bin liradan satıldığı belirtilen oyuncakların ve çanta, telefonlara aksesuar olarak takılan oyuncaklarından oluştuğu tespit edildi.

KANSEROJEN MADDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan testlerde oyuncakların insan sağlığına zararlı, yüksek oranda kanserojen madde içerdiği belirlendi. Gözaltına alınan iki kişi hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih’te 2 depoya 'oyuncak' operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira! Sosyal medyada viral olan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz