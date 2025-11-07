Fatih’te 2 depoya ’oyuncak’ operasyonu: Piyasa değeri 50 milyon lira! Sosyal medyada viral olan...

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON LİRA!

Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 125 bin 875 adet oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların bir kısmının çocuklara yönelik olduğu, bir bölümünün ise son dönemde sosyal medyada popüler hale gelen, tanesi 30 bin liradan satıldığı belirtilen oyuncakların ve çanta, telefonlara aksesuar olarak takılan oyuncaklarından oluştuğu tespit edildi.