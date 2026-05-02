Fatih’te 5 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı

Giriş Tarihi: 2.05.2026 11:24

İstanbul Fatih’te bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın korkuttu. Bitişik nizami binaların bulunduğu bölgede çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Mustafa KAYA
Yangın, saat 21.30 sıralarında Fatih Mercan Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi ve bitişik binalara sıçramaması için gerekli tedbirleri aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

