Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te acı olay: Otelde çıkan yangında 32 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:24 Son Güncelleme: 26.05.2026 11:25

İstanbul Fatih'te 3 katlı bir otelde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, odasında mahsur kalan 32 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA
Fatih Molla Gürani Mahallesi Topkapı Caddesi'ndeki 3 katlı otelde saat 05.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yangını söndürdü. Polis ekipleri inceleme başlattı. Otelde çıkan yangında odasında kalan 32 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Yapılan olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
