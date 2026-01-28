Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te akılalmaz olay: Hanutçu tartıştığı Çinli turisti darbetti!
Giriş Tarihi: 28.01.2026 14:57

Fatih'te akılalmaz olay: Hanutçu tartıştığı Çinli turisti darbetti!

Fatih'te hanutçuluk yapan bir kişi tartıştığı Çinli turisti darbetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli F.B. (19) hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldı.

DHA Yaşam
Fatih’te akılalmaz olay: Hanutçu tartıştığı Çinli turisti darbetti!
  • ABONE OL

Akılalmaz olay, dün saat 17.15 sıralarında Mahmutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hanutçuluk yapan F.B. ile Çinli olduğu öğrenilen turist arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada F.B., turisti darbetti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevredekiler yumruklu saldırıyı ayırmaya çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüpheli F.B.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansırken F.B. hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te akılalmaz olay: Hanutçu tartıştığı Çinli turisti darbetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz