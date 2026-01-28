Fatih’te akılalmaz olay: Hanutçu tartıştığı Çinli turisti darbetti!

Akılalmaz olay, dün saat 17.15 sıralarında Mahmutpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede hanutçuluk yapan F.B. ile Çinli olduğu öğrenilen turist arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada F.B., turisti darbetti.