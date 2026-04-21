Fatih'te ambulans dehşet saçmıştı: Motosikletlinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kaza, 18 Nisan Cumartesi günü saat 22.15 sıralarında Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K.'nın kullandığı ambulans ile B.R.F. idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü B.R.F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulans şoförü T.K. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.K., 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.
