Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te ambulans dehşet saçmıştı: Motosikletlinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 15:09 Son Güncelleme: 21.04.2026 15:15

Fatih'te ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.R.F.(56) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ambulans şoförü T.K.(26), 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanırken kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 18 Nisan Cumartesi günü saat 22.15 sıralarında Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K.'nın kullandığı ambulans ile B.R.F. idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü B.R.F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulans şoförü T.K. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.K., 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Fatih'te motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

