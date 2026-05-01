Fatih’te bir anlık trafik kavgası 180 bin liraya mal oldu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçildi. Yapılan incelemelerde araç sürücüsü E.Ç. kısa sürede tespit edildi.
Olayın Fatih ilçesinde gerçekleştiği belirlenirken, sürücüye "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ihlalinden toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Öte yandan E.Ç., hakkında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.