Fatih'te "Bir Milletin Zafer Günleri" etkinlikleri tamamlandı

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Milletin Zafer Günleri" etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilen programlarla sona erdi. Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda 22 Ağustos'ta başlayan etkinliklerde 9 gün boyunca tarihî canlandırmalar, konserler, geleneksel gösteriler ve çocuklara yönelik programlar düzenlendi. Etkinlikler kapsamında fetih canlandırmaları, Çanakkale Müzesi, mehter ve bando gösterileri, at ve poni gösterileri, kılıç-kalkan, okçuluk ve halk oyunları ziyaretçilerle buluştu. Meydan çarşısı, oba çadırları, geleneksel tatlar, faytonlar, mezat ve hatıra fotoğraf alanları da program boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. İstanbul Valisi Davut Gül ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da etkinliklere katılarak alandaki programları takip etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilen final programında ise çeşitli gösterilerin yanı sıra "Zafer Kapısı-Köklerden Geleceğe" programı düzenlendi, sanatçı Esat Kabaklı konser verdi.

TURAN: "ZAFERLER ORTAK HAFIZAMIZIN EN GÜÇLÜ SAYFALARIDIR"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 9 gün boyunca Topkapı'da tarih ile bugünü buluşturduklarını belirterek, "Fetih'ten Çanakkale'ye, Millî Mücadele'den 30 Ağustos'a uzanan büyük bir tarihî mirasın taşıyıcılarıyız. Zaferler ortak hafızamızın en güçlü sayfalarıdır. Bu hafızayı özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize aktarabilmek bizim için çok kıymetli. Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda 9 gün boyunca bu ruhu hep birlikte yaşadık" değerlendirmesinde bulundu.