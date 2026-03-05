Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı: Genç kadını sokak ortasında katletti!
Giriş Tarihi: 5.03.2026 14:08 Son Güncelleme: 5.03.2026 14:13

Fatih'te boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı: Genç kadını sokak ortasında katletti!

İstanbul Fatih’te iddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Semiha D. sokak ortasında başından silahla vuruldu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Fatih’te boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı: Genç kadını sokak ortasında katletti!
  • ABONE OL

Kocamustafapaşa'da bulunan Vedide Baha Pars Ortaokulu önünde meydana gelen olayda 30'lu yaşlarında olduğu öğrenilen Semiha D. iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi olduğu iddia edilen şahıs silahla genç kadına ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan kadının yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden kadının bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şüpheli olaydan sonra kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı: Genç kadını sokak ortasında katletti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz