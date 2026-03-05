Fatih’te boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı: Genç kadını sokak ortasında katletti!

Kocamustafapaşa'da bulunan Vedide Baha Pars Ortaokulu önünde meydana gelen olayda 30'lu yaşlarında olduğu öğrenilen Semiha D. iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşi olduğu iddia edilen şahıs silahla genç kadına ateş etti. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.