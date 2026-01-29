Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Fatih’te cep telefonu hırsızlığına suçüstü! Aranan 17 yaşındaki zanlı yakalandı
Giriş Tarihi: 29.01.2026 10:23

İstanbul’da yankesicilik yapan ve bir kişinin cebinden telefonu çekerek aldıkları esnada suç üstünde yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı, hakkında arama kaydı bulunan 17 yaşındaki zanlı Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Ali Rıza AKBULUT
Fatih'te 26 Ocak günü akşam saatlerine doğru, hırsızlık olaylarına yönelik görev yapan ekipler durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yürüyen O.U.'nun mont cebindeki cep telefonunun çekilerek alındığını gören ekipler, zanlılara anında müdahale etti.

İKİ YANKESİCİ DE YAKALANDI

Olay yerinde yakalanan zanlıların 26 yaşındaki A.B.Ş. ile 17 yaşındaki N.K. olduğu belirlendi. Yapılan GBT kontrollerinde N.K.'nin "elde ve üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla ele geçirilen cep telefonu müştekiye teslim edilirken, 18 yaşındaki zanlı Fatih Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

YANKESİCİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

26 yaşındaki A.B.Ş. ise işlemleri yapılmak üzere emniyete sevk edildi.

Hakkında 15 suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

