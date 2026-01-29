İstanbul Fatih’te cep telefonu hırsızlığına suçüstü! Aranan 17 yaşındaki zanlı yakalandı

Fatih'te 26 Ocak günü akşam saatlerine doğru, hırsızlık olaylarına yönelik görev yapan ekipler durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı. Saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yürüyen O.U.'nun mont cebindeki cep telefonunun çekilerek alındığını gören ekipler, zanlılara anında müdahale etti.
İKİ YANKESİCİ DE YAKALANDI
Olay yerinde yakalanan zanlıların 26 yaşındaki A.B.Ş. ile 17 yaşındaki N.K. olduğu belirlendi. Yapılan GBT kontrollerinde N.K.'nin "elde ve üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla ele geçirilen cep telefonu müştekiye teslim edilirken, 18 yaşındaki zanlı Fatih Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.