İstanbul Fatih’te cep telefonu hırsızlığına suçüstü! Aranan 17 yaşındaki zanlı yakalandı

İKİ YANKESİCİ DE YAKALANDI

Olay yerinde yakalanan zanlıların 26 yaşındaki A.B.Ş. ile 17 yaşındaki N.K. olduğu belirlendi. Yapılan GBT kontrollerinde N.K.'nin "elde ve üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan arandığı ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla ele geçirilen cep telefonu müştekiye teslim edilirken, 18 yaşındaki zanlı Fatih Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.