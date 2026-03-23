Fatih’te çöken binadan sağ çıkarılmıştı: İfadesine SABAH ulaştı! ’Yatak başlığı beni sıkıştırdı’

Fatih'te dün 12.00'da meydana gelen iki binadaki göçük sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bilanço netleşti. Enkaz altından çıkarılarak hastaneye sevk edilen 10 yaralı ve yaşamını yitiren bir kişinin kimlikleri tespit edildi. Hastaların birçoğu taburcu edilirken göçükte yaşamını yitiren 69 yaşındaki Semra U. cansız bedeni kesin ölüm nedeni için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
YAŞLI KADINDAN ACI HABER
Hastanede tedavi altına alınan yaralılar arasında durumu ağır olan bir kişinin bulunduğu öğrenildi. Yaralanan vatandaşların isimleri şu şekilde Vahit Yoleri (75), Serdar Yalnız (48), Emin Kısakürek (70), Sevil Kesimoğlu (41), Berrinay Y. (13), İshak Y. (16), Orçun Yağcılar (43), Kerim Y.(10), Semranur Kıvırcık (21) ve Faik Kesimoğlu (30). Göçük sonrası devam eden çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin 69 yaşındaki Semra U. isimli yaşlı bir kadın olduğu ortaya çıktı.
YATAK BAŞLIĞI ÜZERİME DEVRİLDİ
Vahit Yolileri ifadesinde, "Olay günü evde yalnızdım. Öğlen gibi dışarıdan patlama sesi duydum hemen ardından bitişiğimdeki bina çökmesiyle benim binamda da hasar oluştu. O esnada yatağımdaydım, bina hasar alınca yatak başlığım üzerime devrildi ve beni sıkıştırdı. Ancak üzerime doğrudan enkaz da düşmedi. Mahallenin yardımıyla enkazdan çıkarıldım. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Ciddi yaralanmam yoktu taburcu edildim" dediği öğrenildi.
ŞİDDETLİ SES PANİĞE YOL AÇTI
Olayın meydana geldiği anlardaki şiddetli gürültü çevrede büyük korku yarattı. Sesin etkisiyle panik atak geçiren 64 yaşındaki Adem Salcı'nın da kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi. Bölgedeki ekiplerin incelemeleri ve enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.