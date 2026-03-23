Fatih’te çöken binadan sağ çıkarılmıştı: İfadesine SABAH ulaştı! ’Yatak başlığı beni sıkıştırdı’

YAŞLI KADINDAN ACI HABER

Hastanede tedavi altına alınan yaralılar arasında durumu ağır olan bir kişinin bulunduğu öğrenildi. Yaralanan vatandaşların isimleri şu şekilde Vahit Yoleri (75), Serdar Yalnız (48), Emin Kısakürek (70), Sevil Kesimoğlu (41), Berrinay Y. (13), İshak Y. (16), Orçun Yağcılar (43), Kerim Y.(10), Semranur Kıvırcık (21) ve Faik Kesimoğlu (30). Göçük sonrası devam eden çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin 69 yaşındaki Semra U. isimli yaşlı bir kadın olduğu ortaya çıktı.