Fatih’te dehşet anları: Kadını kolundan tutup zorla aracına bindirdi! ’Bağırma kıza’

'SUS OĞLUM, BAĞIRMA KIZA'

Tarıtşma sırasında adam 'Sus geç şu arabaya' diyerek kadını zorla aracına bindirdi. O sırada sokakta bulunan bir vatandaş, 'Bağırma kıza' diyerek çıkıştı. Adam ise tartıştığı kadına 'İnsanlar birşey zannediyor' diyerek bağırmaya devam etti. Balkon ve pencerelere çıkan mahalle sakinleri ise çifte 'Ne yapıyorsun sen', 'Bağırma kıza', 'Sus oğlum' diyerek tepki gösterdi; adam ise tepki gösteren mahalleliye 'Abi araca binmiyor' diye karşılık verdi. Tartışmanın ardından araca binen çift sokaktan ayrıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.