Fatih’te dehşete düşüren olay: Silahla vurduğu kişinin başında bekledi!

Dehşete düşüren olay, bugün saat 11.00 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mısır Çarşısı girişinde B.A. ile A.U., arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., silahla A.U.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.U., yaralanarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.U., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırgan ise polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.