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Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:55 Son Güncelleme: 18.09.2026 15:15

Fatih'te döviz ofisindeki çifte cinayette 12 şüpheli adliyeye gönderildi: Milyonlarca sahte dolar bulundu

İstanbul Fatih’te döviz ve altın bozdurma işlemlerinin yapıldığı ofiste Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy’un (27) öldürüldüğü silahlı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı teknik çalışmalarda, olayın ardından silindiği belirlenen güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fatih’te döviz ofisindeki çifte cinayette 12 şüpheli adliyeye gönderildi: Milyonlarca sahte dolar bulundu
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Olay, 15 Eylül günü Fatih Nuruosmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Döviz ve altın bozdurma işlemlerinin yapıldığı ofiste çıkan tartışmanın ardından silahlar ateşlendi. Olayda Adnan Aksoy ile kardeşi Kadir Aksoy hayatını kaybederken, E.A. (19) ve B.S. (33) yaralandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı ve olayla bağlantılı 10 şüpheli gözaltına alındı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis kısa sürede ilk dalga operasyonda 10 kişiyi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgileri olduğu belirlenen biri yaşı küçük iki kişinin daha alınmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükselmişti.

KONUŞMAYA GELDİLER TARTIŞTIK

Asayiş Şube Müdürlüğünde olayla ilgili sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini olayda ateş eden kişi olarak suçladıkları öğrenildi. Döviz Bürosu olarak kullanılan ofisin sahibi Kemal E.'nin ölen kişilerin konuşmak amacıyla bürolarına geldiklerini ancak aralarında çıkan tartışmanın ardından bir anda silahların patladığını söylediği belirlendi.

SAHTE DOLARLAR BULUNDU

Öte yandan olayın meydana geldiği ofiste inceleme yapan polisin 2 milyon 580 bin dolar sahte para buldu. Paraların ne amaçla büroda bulunduğunun tespit edilmesi için araştırmanın sürdüğü belirtildi. Yetkililer olayın sebebinin şüpheliler arasında yaşanan eski bir husumet olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

SEVK EDİLDİLER

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i Asayiş Şube Müdürlüğünden yaşı küçük olan bir şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

#İSTANBUL #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Fatih'te döviz ofisindeki çifte cinayette 12 şüpheli adliyeye gönderildi: Milyonlarca sahte dolar bulundu
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