Fatih’te düzenlenen müzayedede sanat iyilikle buluştu: Tüm gelir Gazze’ye gönderilecek

Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle düzenlenen "3. Hayır Müzayedesi", bu yıl da anlamlı bir dayanışma örneğine sahne oldu. Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen müzayedede, sanatseverler, koleksiyonerler, iş insanları ve hayırseverler bir araya geldi. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Gazze'deki bir aşevine destek olmak üzere Deniz Feneri Derneği aracılığıyla bölgeye gönderilecek.

"İYİLİĞİN SANATI İNSANLARIN KALBİNDE BAŞLAR"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bu şehirde, her sanat eseri aslında bir dua gibidir. Bugün burada toplanan her tablo, her kalem işi, her hat eseri; Gazze'de bir yetim çocuğun sofrasına ekmek, bir annenin gözyaşına umut olacak," diyerek katılımcılara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Ünlü şef ve gastronomi yazarı Ömür Akkor'un yöneticiliğini üstlendiği gece müzayedeye, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de katıldı. Konuşmacılar Türkiye'nin gönül coğrafyasında mazlumlara el uzatmanın önemine dikkat çekti.

Orhan Aydın, dayanışmanın bir vicdan meselesi olduğunu belirterek, "Gazze, sadece bir coğrafya değil; insanlığın vicdan sınavıdır. Bu müzayede, o sınavda yerimizi hayırla almanın bir vesilesidir" dedi.

Mehmet Cengiz ise, Gazze'de yürütülen yardım çalışmalarına değinerek, "Fatih'ten yükselen bu iyilik çağrısı, Gazze sokaklarında bir ekmek, bir dua, bir umut olarak yankılanacaktır" ifadelerini kullandı.

ALİ ERBAŞ'TAN GAZZE İÇİN DUA EDİLDİ

Programa katılan eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, etkinlik başında Gazze'deki mazlumlar için dua etti. "Sanatın en yücesi, insanın kalbine dokunandır. Bu anlamlı buluşmayı organize eden herkesi tebrik ediyorum. Allah, yapılan bu yardımı kabul eylesin" dedi.

ESERLER ELDEN ELE GÖNÜLDEN GÖNÜLE GİTTİ

Müzayede kapsamında hattat, minyatür sanatçısı ve ebru ustalarının eserleri açık artırmayla satışa sunuldu. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlikte, tablolar ve sanat objeleri beklenenin üzerinde fiyatlara alıcı buldu. Her bir eser, Gazze halkına destek olma niyetiyle sahiplendirildi.

ASKON ve Deniz Feneri Derneği toplanan meblağın kısa süre içinde Gazze'deki aşevi projesine aktarılacağını belirtti.