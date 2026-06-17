Fatih’te hırsızlık operasyonu

İstanbul'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; iki ayrı operasyon düzenledi. Geçtiğimiz Mayıs ayında Fatih İlçesi Haseki Sultan Mahallesi'nde farklı iş yerlerinden tütün mamulleri, para ve çeşitli ürünler çalan F.M.'nin (40) kimliği tespit edildi. Aynı kişinin 11 Haziran Perşembe günü Fatih İlçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden para çaldığı, 15 Haziran Pazartesi günü ise Fatih İlçesi Şehremini Mahallesi'nde bulunan bir marketten para ve tütün mamulleri çaldığı saptandı. Söz konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen F.M., Fatih Asayiş Büro Amirliği Polisleri'nce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Geçmişte işlediği "Hırsızlık" suçlarından arandığı ve toplamda 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptanan F.M.'nin çaldığı çok sayıda tütün mamulü bulundu. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen F.M. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Fatih İlçesi Kemal Paşa Mahallesi'nde park halinde bulunan ve Romanya uyruklu bir kadın turistin eşini beklediği aracın arka kapısını açarak araçtaki çanta içerisinden paraları çalarak kaçan N.Ç. (22) isimli kadını da yakaladı. Adliyeye sevk edilen N.Ç. de tutuklandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör