Giriş Tarihi: 22.03.2026 21:18 Son Güncelleme: 22.03.2026 21:28

Fatih’te iki binanın çöktüğü mahallenin sakinleri konuştu: “Bomba zannettim”

İstanbul Fatih'te doğalgaz patlaması nedeniyle iki binanın çöktüğü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan mahalleli dehşet anlarını anlattı. "Patlamayı duyduk, ben bomba zannettim” diyen bir vatandaş, “Kuşlar böyle gökyüzünde sesli bir şekilde uçmaya başladı.” dedi.

Ayvansaray Mahallesi'nde, doğalgaz patlaması sonrası iki binanın çökmesi sonucu 11 kişi enkaz altına kalmıştı. Yürütülen çalışmalar sırasında 1 vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu tüm vatandaşlar enkaz altından çıkarıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları tamamlanırken, konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Patlama sonrası yaralanan vatandaşların tedavileri devam ediyor.

"PATLAMAYI DUYDUK, BEN BOMBA ZANNETTİM"

Olayla ilgili konuşan mahalleli Necat Cankurtaran ise, "Uyuyordum sese kalktım. Geldik baktık, her taraf yıkılmış halde gördük. Benim dayım oturuyor bir tanesinde de. Hastanedeymiş, durumu iyiymiş, haberini aldık da" dedi.

Patlamanın yaşandığı mahallede oturan Reyhan Özçalışkan isimli vatandaş, "Patlamayı duyduk, ben bomba zannettim. Öyle bir yüksek patlamaydı.

Sonra herkes kapıya çıktı. Herkes birine bakıyor. Bir de kuşlar böyle gökyüzünde sesli bir şekilde uçmaya başladı. Sonra buraya geldik, herkes geldi. Doğalgaz patlaması olduğunu söylüyorlar" şeklinde konuştu.

