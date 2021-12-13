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Giriş Tarihi: 13.12.2021 22:43 Son Güncelleme: 13.12.2021 23:04

Fatih’te iki katlı gecekonduda yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih’te iki katlı gecekonduda yangın

Fatih Yedikule’de yanarak kullanılamaz hale gelen gecekonduda ölen ya da yaralanan olmadı


Yangın, 21.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Samancı Odaları Sokak'ta bulunan iki katlı gecekonduda çıktı. Gecekondunun yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Fatih, Bakırköy ve Zeytinburnu'ndan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gecekondu kullanılmaz hale geldi. Yangın sebebiyle vatandaşlar sokağa döküldü. Öte yandan gecekonduda kimsenin yaşamadığı belirtildi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Fatih’te iki katlı gecekonduda yangın
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