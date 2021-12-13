Fatih’te iki katlı gecekonduda yangın





Yangın, 21.30 sıralarında Fatih Yedikule Mahallesi Samancı Odaları Sokak'ta bulunan iki katlı gecekonduda çıktı. Gecekondunun yandığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Fatih, Bakırköy ve Zeytinburnu'ndan olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.





GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında gecekondu kullanılmaz hale geldi. Yangın sebebiyle vatandaşlar sokağa döküldü. Öte yandan gecekonduda kimsenin yaşamadığı belirtildi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.