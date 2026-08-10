Fatih’te Iraklı iş adamı silahlı saldırıda ölmüştü: Failler yurt dışına kaçma hazırlığında yakalandı! Kanlı infazda sosyal medya talimatı...

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda cinayeti koordine ettiği değerlendirilen kişinin A.A. olduğu, B.T.'nin olay sırasında silahla ateş ettiği, Y.G.'nin ise B.T.'nin yanında bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Z.K.'nin ise olayın ardından şüphelilerin yurt dışına kaçış planına yardımcı olduğu ve zanlılara kalmaları için ev tuttuğu öğrenildi.