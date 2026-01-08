İstanbul Fatih’te işyerine kurşun yağdırdılar: Polise silah doğrultan 2 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, yaptıkları devriye esnasında kurşunlanma olayına karşın harekete geçti. İş yerini kurşunlayan şüpheliler kaçarken silahlarını polise doğrulttu. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen polis, şüphelilerin kaçtığı motosikleti durdurmak amacıyla lastik kısmına ateş açtı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosikletin kaza yapmasıyla sürücü 17 yaşındaki Ö.F.K. ile yolcu 16 yaşındaki E.A., olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Kovalamaca sırasında yaralanan E.A.'nın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TELEFONLARINDAN KURŞUNLAMA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Olayın ardından yapılan incelemelerde, E.A.'nın telefonunda kurşunlama anına ilişkin video ile talimat içerdiği belirtilen mesajların tespit edildiği aktarıldı. Çalışmaların devamında ise olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 yaşındaki U.Ö. ve 20 yaşındaki B.E. de yakalandı. U.Ö., Ö.F.K. ve B.E., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.