Fatih’te kanlı büfe devri kavgası: 1 ölü!

Olay Sümbül Efendi Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Ailesine ait olan büfenin kendisinden habersiz şekilde devredildiğini öğrenen Abdülkerim K., dükkana giderek yeni işletmeci Evren Damar ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulkerim K., yanındaki bıçak ile Evren Damar'a saldırdı. Bıçaklanan Evren Damar kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli Abdülkerim K. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.