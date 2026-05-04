Fatih’te market deposunda çıkan yangın korkuttu

Fatih Cibali Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde bulunan marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan deponun bulunduğu caddede semt pazarı kurulması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale sırasında güçlük yaşadı. Pazarcılar, itfaiyenin çalışmalarını sağlıklı sürdürebilmesi için tezgahlarını kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalanlar kurtarıldıktan sonra yangın söndürüldü.

Bir süre soğutma çalışması yapılan depoda, yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. Deponun üst katındaki dairede yaşayanlar yangına uykuda yakalandıklarını uyandıklarında ise yangının dumanını hissedip evi boşalttıklarını söylediler. Pazar esnafı Tuncay Ege ise depodan duman geldiğini görüp itfaiyeyi aradıklarını anlatarak, yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını çadırları indirip itfaiyeye yol açtıklarını ifade etti.