Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te motosikletlinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı; ambulans şoförü tutukladı
Giriş Tarihi: 21.04.2026 14:55 Son Güncelleme: 21.04.2026 14:56

Fatih'te motosikletlinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı; ambulans şoförü tutukladı

Fatih'te ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.R.F.(56) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ambulans şoförü T.K.(26), 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanırken kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Fatih’te motosikletlinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı; ambulans şoförü tutukladı
Kaza, 18 Nisan Cumartesi günü saat 22.15 sıralarında Atikali Mahallesi Darüşşafaka Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K.'nın kullandığı ambulans ile B.R.F. idaresindeki 34 YB 1863 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü B.R.F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulans şoförü T.K. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen T.K., 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Fatih'te motosikletlinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı; ambulans şoförü tutukladı
