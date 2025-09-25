Fatih’te riskli yapılar yerine güvenli konutlara bırakıyor

Atılgan Sitesi'nin yıkımıyla birlikte "yerinde dönüşüm" modeli İstanbul'un kalbinde hayata geçiriliyor. Tüm daire sahipleriyle sağlanan uzlaşma, Türkiye'de örnek gösterilecek bir kentsel dönüşüm başarısı olarak değerlendirildi.

"YERİNDE DÖNÜŞÜMLE KOMŞULUK KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUYORUZ"

Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, projenin önemini şu sözlerle vurguladı: "Fatih'in en öncelikli meselesi depreme karşı dayanıklı konutlardır. Atılgan Sitesi'nde yürüttüğümüz bu çalışma, sadece bir yıkım değil; yerinde dönüşüm anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Hiçbir ek inşaat alanı yaratmadan, mevcut hakları koruyarak site sakinlerimizin yüzde 85'inin gönüllü talebiyle bu süreci başlattık. Herkes kendi dairesini yine aynı blokta, aynı cephede, modern koşullarda alacak. Bu dayanışma ve uzlaşma kültürü, Fatih'in geleceği için güçlü bir umut kaynağıdır."

Başkan Turan ayrıca projede yeşil alan, modern peyzaj ve her daireye otopark gibi unsurların yer alacağını belirterek şunları söyledi: "Fatih'te şu anda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Kentsel dönüşüm İstanbul'un birçok ilçesinde devam ediyor, ancak Fatih için bu an çok daha özel ve tarihi bir anlam taşıyor. Çünkü Fatih, tamamı sit alanı olan bir bölge. Yıllardır Fatih'in dönüşümünün önünde farklı engeller bulunuyordu. Bu site 90'lı yılların başında yapılmış bir siteydi. Yıkım sırasında beton kalitesinin ne kadar düşük olduğunu hep birlikte gördük."

Başkan Turan, sürecin tamamıyla vatandaşların talebi ve uzlaşısıyla yürütüldüğünü vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Başlangıçta yüzde 85 oranında anlaşmayla yola çıkıldı, ancak bugün 176 vatandaşımızın tamamının mutabakatıyla yıkımı gerçekleştiriyoruz. 176 dairenin karşılığında yine 176 daire yaparak bu süreci yürütüyoruz. Fatih'te ilave bir nüfus hareketi oluşturmadan, kentin gelecek kuşaklara aktarılacak bir yapılanmasını ortaya koyuyoruz."

"YENİ PROJEDE OTOPARK VE SIĞINAK DA OLACAK"

Başkan Turan, yeni yapılacak konutlarda güncel ihtiyaçların dikkate alındığını belirtti: "Buradaki site, şu anda otoparkı olmayan bir siteydi. Fatih'te otopark çok büyük bir sorun. Bu dönüşümle birlikte, yeni yapılacak sitede modern otoparklar da yer alacak. Ayrıca artık sığınaklar da çok önemli hale geldi. Bu arazinin altında da sığınak olarak kullanılacak alanlar bulunacak. Dolayısıyla bu proje çok şey anlatıyor."

"DAHA GÜVENLİ VE HUZURLU BIR FATİH"

Başkan Turan, törendeki konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu projeyi yeni başlangıçların habercisi, daha güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir Fatih'in müjdecisi olarak görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte Fatih'imizi daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe taşıyacağız."

HAYATİ YAZICI: "DEPREM GERÇEĞİNE KARŞI KARARLILIK ŞART"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul'un deprem riskine dikkat çekerek şunları kaydetti: "Bugün burada vurulan ilk kepçe, sadece bir yıkımın değil, güvenli ve huzurlu bir geleceğin de başlangıcıdır. Deprem gerçeğine karşı topyekûn kararlılık göstermek zorundayız. Buradaki sürecin sağlıklı yürütülmesi ve kararlı duruşundan dolayı belediye başkanımız M. Ergün Turan'ı da tebrik ediyorum. Bu sürecin devlet, yerel yönetimler ve vatandaşlarımızın ortak iradesiyle başarıya ulaştığını görmek son derece kıymetli."

BAKANLIK DESTEĞİYLE ÖRNEK PROJE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Genel Müdürü Sezai Bey, Atılgan Sitesi'nde yürütülen uzlaşma sürecine değinerek şu bilgileri verdi: "Mart 2025'te başlayan görüşmelerin ardından 176 daire sahibinin tamamıyla anlaşma sağlandı. Bu, Türkiye'de örnek gösterilecek bir başarıdır. Vatandaşlarımızın gösterdiği güven ve kurumlarımızın iş birliği, bu projeyi kentsel dönüşüm açısından model haline getirdi."

SİTE SAKİNLERİ MEMNUN

Törene katılan site sakinleri de duygularını dile getirdi. Uzun süredir güvenli konutlarda yaşama taleplerinin karşılık bulduğunu belirten vatandaşlar, "Yıllardır beklediğimiz an geldi. Belediyemizin öncülüğü ve devletimizin desteğiyle bu hayalimiz gerçekleşiyor" sözleriyle memnuniyetlerini ifade etti.

İlk kepçe vuruldu, yeni yaşam başlıyor. Konuşmaların ardından Atılgan Sitesi'nde ilk kepçe vuruldu ve yıkım çalışmaları resmen başladı. 26 Eylül'de TOKİ tarafından yapılacak ihalenin ardından inşaat sürecine geçilecek. Proje tamamlandığında Yedikule'de modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı yükselecek.