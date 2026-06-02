Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te ruhsatsız masaj salonunda şüpheli ölüm
Giriş Tarihi: 2.06.2026 10:37

İstanbul Fatih’te iddiaya göre Ufuk Sirel (56), müşteri olarak gittiği ruhsatsız masaj salonunda düşerek kafasını çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sirel'in öldüğü belirlendi. İş yerine gelerek incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, masaj salonunu mühürledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Olay, saat 21.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Molla Gürani Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın 4'ncü katında bulunan masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak mesaj salonuna gelen Ufuk Sirel düşerek kafasını çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, Sirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Sirel'in cesedi, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş yerine gelerek incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, masaj salonunu mühürledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#İSTANBUL #FATİH

