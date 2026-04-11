Fatih’te sahte altın imalathanesine baskın: Milyonluk sahte altın ele geçirildi! O anlar kameralara yansıdı...

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine 6 Nisan günü bir ihbar geldi. İddiaya göre Fatih Molla Hüsrev Mahallesi Taştekneler Sokakta bulunan bir adreste sahte altın üretilip piyasaya sürülüyordu. Ekipler ihbarı dikkate alıp çalışma başlattı. Kısa sürede belirlenen adrese operasyon yapıldı. Adreste Sahte Altın Üretimi yapılarak Dolandırıcılık Faaliyeti yapıldığı belirlendi.

GERÇEK DEĞERİ MİLYONLARCA LİRA

Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri, konuyla alakalı devam eden çalışmalarda şüpheli olduğu tespit edilen şüpheli 7 suç kayıtlı Y.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda adreste; Kuyumcularda satılmakta olan Gram altın modellerinin benzeri sahte olarak hazırlandığı değerlendirilen, Üzerinde Yazıcı kuyumculuk YSK ibaresi bulun 10 gram halinde 20 adet, üzerinde metal rafineri 1 gram halinde 100 adet, üzerinde 22 ayar gram altın ibareli 67 adet, üzerinde 1 gram Gold 995 ibareli yuvarlak plastik kaplı 75 adet sarı renkli, metal basıma hazır olduğu değerlendirilen 230 adet 1 gramlık metal (pirinç-teneke) plaka, üzerinde herhangi bir ibare bulunmayana sarı renkli 12 adet metal bilezik ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ayrıca 34 adet farklı boy ve ebatlarda metal marka vurmaya yarayan damga uçları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.