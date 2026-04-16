Fatih’te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Fatih Sururi Mahallesi Bezciler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli, sokakta bekleyen D.S(54) isimli adama silahla ateş etti.

Saldırı sonrası şahıs olay yerinden kaçarken D.S. bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Emniyet güçleri, şüpheli saldırganı arama çalışması başlattı.