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Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:59

Fatih'te suçüstü yakalandılar: 98 ve 189 suç kayıtları var!

İstanbul Fatih’te yürüyen yabancı bir turistin çantasından cüzdanını çalan iki yankesici, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sayesinde kaçamadan suçüstü yakalandı. Turiste ait cüzdan ile yabancı para ve banka kartları eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edilirken, iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Fatih’te suçüstü yakalandılar: 98 ve 189 suç kayıtları var!
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Olay, 21 Temmuz 2026'da Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin devriye ve saha çalışmaları sırasında yankesicilik olayını gerçekleştiren şüpheliler anında tespit edildi.

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Yapılan operasyonda, 98 suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 2 ayrı aranması olan 17 yaşındaki A.B. ile 189 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. isimli suça sürüklenen iki çocuk şüpheli Fatih'te suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üst aramasında mağdur turiste ait cüzdan, yabancı ülke paraları ve banka kartları eksiksiz şekilde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Fatih Çocuk Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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Fatih'te suçüstü yakalandılar: 98 ve 189 suç kayıtları var!
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