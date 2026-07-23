Fatih’te suçüstü yakalandılar: 98 ve 189 suç kayıtları var!

TOPLAM KAYITLARI 287

Yapılan operasyonda, 98 suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 2 ayrı aranması olan 17 yaşındaki A.B. ile 189 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. isimli suça sürüklenen iki çocuk şüpheli Fatih'te suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.