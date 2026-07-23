Fatih’te suçüstü yakalandılar: 98 ve 189 suç kayıtları var!

Olay, 21 Temmuz 2026'da Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin devriye ve saha çalışmaları sırasında yankesicilik olayını gerçekleştiren şüpheliler anında tespit edildi.
TOPLAM KAYITLARI 287
Yapılan operasyonda, 98 suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan 2 ayrı aranması olan 17 yaşındaki A.B. ile 189 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. isimli suça sürüklenen iki çocuk şüpheli Fatih'te suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
ÇALINAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üst aramasında mağdur turiste ait cüzdan, yabancı ülke paraları ve banka kartları eksiksiz şekilde ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
TUTUKLANDILAR
Fatih Çocuk Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.