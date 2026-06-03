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Giriş Tarihi: 3.06.2026 11:52

Fatih'te turistin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı!

Fatih Sirkeci Tramvay Durağı'nda İngiliz bir turistin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan M.E., o sırada bölgede görev yapan ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Kalabalığın içerisinde turisti sıkıştıran ve cebindeki cüzdanı alan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Fatih’te turistin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yankesicilik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler, 17 Mayıs saat 14.50 sıralarında Fatih'teki Sirkeci Tramvay Durağı çevresinde görev yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri M.E.'yi takibe aldı. M.E., tramvaya binmeye çalışan İngiltere pasaportlu S.S.'yi kalabalığın arasında sıkıştırarak pantolonunun arka cebinde bulunan cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şüpheli, olayın ardından ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E., 18 Mayıs'ta sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL

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Fatih'te turistin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı!
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