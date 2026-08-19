Fatih’te uyuşturucu operasyonu

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 17 Ağustos 2026 tarihinde Fatih'te belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 14 kilo 346 gram eroin ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.