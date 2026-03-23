Fatih'te 'yangın' süsü vererek eşini katletmişti... SABAH korkunç cinayetteki detaylara ulaştı: Önce darp etti sonra boğarak evi ateşe verdi!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 13:30 Son Güncelleme: 23.03.2026 13:32

Fatih'te 'yangın' süsü vererek eşini katletmişti... SABAH korkunç cinayetteki detaylara ulaştı: Önce darp etti sonra boğarak evi ateşe verdi!

İstanbul Fatih’te bir evde meydana gelen yangının altından korkunç cinayet ortaya çıkmıştı. SABAH'ın ulaştığı detaylarda iddiaya göre 29 yaşındaki Semanur Algül’ün eşi H.A. (30) tarafından önce darp edildiği, ardından boğularak öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Fatih’te ’yangın’ süsü vererek eşini katletmişti... SABAH korkunç cinayetteki detaylara ulaştı: Önce darp etti sonra boğarak evi ateşe verdi!
  • ABONE OL

Yangın, önceki gün saat 23.45 sıralarında Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan dairede çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dairenin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Yangın söndürme çalışmalarının ardından Semanur Algül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Algül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kızının cenazesi için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı anne Suzan Aydın, kızının eşi H. A. tarafından öldürüldüğünü ve H.A.'nın cinayetin ardından olaya yangın süsü verdiğini iddia etti. Evde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli eşi gözaltına aldı.

Semanur Algül

ÖNCE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ SONRA ATEŞE VERMİŞ

Gözaltına alınan şüpheli H.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli H.A.'nın olay günü önce eşini darp ettiği ardından da boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verdiği ortaya çıktı. Cinayete yangın süsü vermeye çalıştığı belirlendi.

H.A.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te 'yangın' süsü vererek eşini katletmişti... SABAH korkunç cinayetteki detaylara ulaştı: Önce darp etti sonra boğarak evi ateşe verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz