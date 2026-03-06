Fatih’te zehir tacirlerine darbe: 6.5 Kilo metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü titiz takibin ardından düğmeye bastı. Fatih ilçesinde belirlenen bir ikamete düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ADETA UYUŞTURUCU DEPOSU

Narkotik polisinin titizlikle gerçekleştirdiği aramalarda, evin çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde 7 parça halinde toplam 6 kilo 550 gram Metamfetamin maddesi, uyuşturucu tartımında kullanılan 3 adet çalışır vaziyette hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 19.000 TL ve 150 Euro nakit para ele geçirildi.

SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların kabarık suç kayıtları dikkat çekti. Yakalanan şüphelilerden Ü.Ç. isimli şahsın daha önceden 3 adet "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak" suçundan kaydı bulunduğu, Z.R. isimli şahsın ise 6 adet farklı asayiş suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ü.Ç. ve Z.R. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.