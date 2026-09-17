Fatih’teki feci kazaya şahit olan vatandaşlar konuştu!

Kaza, saat 13.30'da Fatih ilçesi Aksaray Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yayalara yanan kırmızı ışığı dikkate almadan yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a, H.B. idaresindeki araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç, daha sonra B.O. idaresindeki aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gahryman Shakirov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Shakirov'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan sürücüler, ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Vatandaşlar o anları anlattı: Necdet Taş, "Kapının önünde oturuyordum. Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bakmadan kendisi yola atladı. Araba vurdu, vurduğu gibi de başka bir araç üstünden geçti. Koştuk, baktık tamamen eks olmuş. Olaydan 3 dakika sonra ambulans geldi. Olay yeri inceleme geldi" dedi.

Yahya Şimşek ise "Tam olarak kırmızı ışık yayalara yanıyordu. Araçlar vızır vızır işlerken yaya da yola atlayınca bir araçtan bir araca zıpladı. Ne yazık ki araç şahsın üstünden geçti. Şu bölgeye üst geçit lazım değil de hangi bölgeye lazım" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör