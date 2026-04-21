Fatih’teki otel ilaçlaması Böcek ailesinin sonu olmuştu! Hollandalı 2 kardeş de olaydan bir kaç ay önce aynı kaderi yaşamış...

Fatih'te anne, baba ve 2 çocuğun zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin davada 6 sanığın yargılanmasına başlandı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 5 sanık ile tarafların avukatları ve hayatını kaybeden Böcek ailesinin yakınları katıldı.
Tutuklu 1 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.
Duruşmaya tutuklu sanıkların kimlik tespitiyle başlandı.
HOLLANDALI 2 KARDEŞ DE OLAYDAN BİR KAÇ AY ÖNCE AYNI KADERİ YAŞAMIŞ!
İstanbul Fatih Saraç İshak Mahallesi'nde 22 Ağustos 2025 günü meydana gelen olayda 17 yaşındaki Muhammet Jamil Yusuf ile 15 yaşındaki Muhabbet Yazdani hayatını kaybetti. Aynı odada bulunan babaları Rashid Mohammed Ajoeb ise ağır şekilde etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
TAKSİM'DE DÖNER YEMİŞLERDİ
Ailenin 18 Ağustos'ta Türkiye'ye giriş yaptığı, 19 Ağustos'ta Fatih'teki otele yerleştiği öğrenildi. Olaydan bir gün önce Beyoğlu'nda yemek yiyen aile, gece otele döndü. Sabah saatlerinde çocuklarını hareketsiz bulan baba durumu yetkililere bildirdi. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ SERBEST KALDI
Çocukların vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Bu nedenle soruşturma, ailenin yediği son yemekler üzerine yoğunlaştı. Beyoğlu'nda yemek yedikleri işletmelerle bağlantılı olarak 4 kişi gözaltına alındı ancak şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ise devam etti.
BİR AİLE YOK OLDU
Bu olaydan 3 ay sonra 13 Kasım 2025 günü yine Fatih'de konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu olayında önce yiyecek zehirlenmesi olarak düşünüldü. Böcek ailesinin olaydan önce yemek yedikleri tüm restoranlarda çalışma yapıldı. Ancak yapılan soruşturma da Böcek ailesinin kaldığı odanın ilaçlandığı ortaya çıktı. Adlı Tıp Kurumu'nda çıkan raporda da Böcek ailesinin ölümü odanın ilaçlanması yüzünden gerçekleştiği ortaya çıktı.
CİNAYET MASASI EKİPLERİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI
Böcek ailesinin ölüm nedeni ortaya çıkmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 9 ay önce meydana gelen ve zehirlenme şüphesi ile hayatları kaybettiği düşünülen Hollandalı turistler Muhammet Jamil Yusuf ile Muhabbet Yazdani'ın soruşturmasını yeniden mercek altına aldı.
Muhabbet Yazdani
BÖCEK AİLESİ İPUCU OLDU
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım 2025 tarihinde otelin 301 numaralı odasından alınan numuneler Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Böcek ailesinin kaldıkları odanın ilaçlanma sonucu ölmesi, üzerine iki Hollandalı çocuğunda bu yüzden ölme ihtimali üzerinde duruldu.
ALÜMİNYUM FOSFİT TESPİT EDİLDİ
Gönderilen bulgularda Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. İnceleme sonucunda oda da elde edilen bulgularda son derece tehlikeli bir kimyasal olan alüminyum fosfit, yani fosfin tespit edildi. Bu kimyasal maddenin özellikle haşere ilaçlamalarında kullanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine soruşturma başlattı.
Jamil Yusuf
SORUŞTURMANIN YÖNÜ İLACA DÖNDÜ
Soruşturmanın yönü bu bulguyla birlikte tamamen değişti. Geçmişe yönelik yapılan çalışmalarda Hollandalı turistlerin kaldığı otel odasında da haşere ilaçlaması yapıldığı tespit edildi. Bu bilgide soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Rashid Mohammed Ajoeb
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Cinayet Büro Ekiplerince yapılan çalışmaların ardından otel işletmecesi Erhan B.(33), otel çalışanı Ümit Y.(31), temizlik görevlisi Özbekistanlı Shakhla A.(43), haşere ilaçlama şirketin sahibi Murat E.(47)ve otelde ilaçlama yapan Sezer S.(22) adlı kişi gözaltın alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.