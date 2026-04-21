Fatih’teki otel ilaçlaması Böcek ailesinin sonu olmuştu! Hollandalı 2 kardeş de olaydan bir kaç ay önce aynı kaderi yaşamış...

GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ SERBEST KALDI

Çocukların vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Bu nedenle soruşturma, ailenin yediği son yemekler üzerine yoğunlaştı. Beyoğlu'nda yemek yedikleri işletmelerle bağlantılı olarak 4 kişi gözaltına alındı ancak şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ise devam etti.

BİR AİLE YOK OLDU

Bu olaydan 3 ay sonra 13 Kasım 2025 günü yine Fatih'de konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu olayında önce yiyecek zehirlenmesi olarak düşünüldü. Böcek ailesinin olaydan önce yemek yedikleri tüm restoranlarda çalışma yapıldı. Ancak yapılan soruşturma da Böcek ailesinin kaldığı odanın ilaçlandığı ortaya çıktı. Adlı Tıp Kurumu'nda çıkan raporda da Böcek ailesinin ölümü odanın ilaçlanması yüzünden gerçekleştiği ortaya çıktı.