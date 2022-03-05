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Giriş Tarihi: 5.3.2022

Fatih’ten acı haber

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Fatih’ten acı haber

20 gündür kayıp olan ve atv’deki “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programında da aranan 17 yaşındaki Fatih Savaş, Şişli’de bir inşaat boşluğunda ölü bulundu

İstanbul'da, 20 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Fatih Savaş için ailesi, atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurmuştu. Talihsiz gencin cansız bedeni, Şişli'deki bir inşaat boşluğunda bulundu. Dün yaşanan gelişmenin ardından polis ekipleri, inşaat boşluğundaki suyun boşaltılması için İSKİ ekiplerinden yardım istedi.



KAZA MI, CİNAYET Mİ?
Ölen gencin anne ve babası olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Aile üyelerini yakınları teselli etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı. Polis, olayın düşme mi yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.



ECRİN ARANIYOR
Öte yandan Kocaeli Gölcük'te oturan ve geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde evden "Sahile iniyorum" diyerek çıkan 16 yaşındaki Ecrin Su Esgin, bir daha eve dönmedi. Kısa bir süre önce İstanbul'dan, Kocaeli'ne taşınan aile, kayıp ihbarında bulundu. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen, Ecrin'e ulaşılamadı. Babası Mehmet Bahattin Esgin ve annesi Yonca Esgin, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılıp yardım istedi.

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Fatih’ten acı haber
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